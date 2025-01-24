В Солнечногорске отловили 136 бездомных собак за прошлый год

В Солнечногорске уже более пяти лет функционирует программа ОСВВ: «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат на прежнее место обитания». Данная инициатива направлена на гуманное регулирование численности безнадзорных животных в городском округе. За 2024 год в рамках программы было отловлено 136 собак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Собак без владельцев отлавливают и доставляют в ветеринарный пункт. По муниципальному контракту городского округа Солнечногорск — это приют «Велес». Каждое животное осматривает ветеринар, после чего их чипируют и помещают на карантин. В процессе лечения собак вакцинируют, а также проводят стерилизацию, кастрацию и ставят специальную бирку на ухе. После завершения всех процедур животных возвращают на прежние места обитания.

«Программа ОСВВ является важным шагом к решению проблемы безнадзорных животных в нашем округе. Эта работа продолжается, чтобы обеспечить безопасность жителей и благополучие животных», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Заявку на отлов безнадзорных собак можно оставить по контактному номеру телефона горячей линии главы: 8 (800) 201-67-47 или отдела сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск: 8 (496) 263-13-30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность максимальной коммуникации с жителями региона, акцентировав внимание на необходимость четкого понимания запросов в каждом городском округе.