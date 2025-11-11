В Солнечногорске открылся музей народного образования

7 ноября, в новом корпусе школы № 4 в Солнечногорске состоялось открытие музея народного образования. В нем представлены уникальные архивные материалы, отражающие историю развития системы просвещения в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музейная коллекция включает подлинные документы, рассказывающие о создании и деятельности первых учебных заведений округа. Экспозиция охватывает период церковно-приходских школ, а также период с 1917 по 1941 годы и сохраняет память о поколениях педагогов Солнечногорска. В рамках церемонии открытия для гостей провели тематический мастер-класс, посвященный правописанию.

«Очень рада, что нам удалось сохранить это бесценное достояние нашего городского округа. Убеждена, что возрожденный музей станет важным центром воспитания для наших школьников, местом, где история оживает и становится ближе и понятнее. От всей души благодарю управление образования, Учебно-методический центр, коллектив школы и наших ветеранов педагогического труда, хранителей истории и традиций образования Солнечногорска, вложивших силы и душу в это благородное дело», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Музей народного образования впервые начал работу в 1987 году и по сей день его систематически пополняют новыми экспонатами.

