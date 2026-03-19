В Солнечногорске откроют новые коррекционные группы для детей с особенностями

В Солнечногорске к новому учебному году планируют открыть дополнительные коррекционные группы для детей с расстройством аутистического спектра, сообщил глава округа Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Солнечногорске продолжают развивать поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Глава округа Константин Михальков провел встречу с представителями родительского сообщества, где обсудили вопросы образования, оздоровления и комплексной поддержки таких семей.

По словам Константина Михалькова, в детском саду микрорайона Рекинцо уже работают две коррекционные группы для детей с расстройством аутистического спектра. В них с детьми занимаются дефектолог, психолог и логопед, помогая развивать физические и коммуникативные навыки. К началу нового учебного года планируется открыть третью такую группу в Тимоново, а также рассматриваются другие территории, где подобные группы будут востребованы.

В округе действует Берсеневская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, где обучаются около 280 учеников. Для семей, которым сложно посещать специалистов из-за удаленности, планируется организовать адресную помощь с участием детских центров. Также обсуждалось проведение обучающего семинара для психологов и логопедов образовательных учреждений и оказание психологической поддержки родителям. Вопрос комплексного развития особенных детей взят на партийный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.