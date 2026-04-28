В Солнечногорске определили победителей Зарницы 2.0

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в парке Победы в Солнечногорске, где около 30 школьных команд соревновались за выход на региональный этап. Победители в трех возрастных категориях представят округ на областном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования провели в трех возрастных категориях. В командах были распределены роли командиров, штурмовиков, операторов БПЛА, связистов, инженеров-саперов, медиков и военкоров. Участники выполняли задачи по работе с картами, пилотированию, расшифровке данных и взаимодействию в полевых условиях.

Школьники прошли военизированную эстафету, продемонстрировали навыки выживания и оказания первой помощи. Они показали строевую, физическую и стрелковую подготовку, управление беспилотниками, преодолевали полосу препятствий, эвакуировали раненых, участвовали в лазертаге и готовили интервью. Победителей и призеров определили по сумме набранных баллов и времени прохождения этапов.

В младшей категории первое место занял лицей № 1 им. Александра Блока, второе — школа «Лесные озера», третье — гимназия № 6. В средней категории победил Радумльский лицей-интернат, второе место у Тимоновской школы, третье — у лицея № 7. В старшей категории лучшей стала школа № 4, серебро завоевал Радумльский лицей-интернат, бронзу — лицей № 7.

«Ребята проявили волю к победе и показали настоящий командный дух. Участие в „Зарнице“ сплачивает, учит взаимовыручке, укрепляет патриотические чувства. Уверена, что школьники получили бесценный опыт», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Победителей наградили грамотами. Команды, занявшие первые места, представят Солнечногорск на региональном этапе игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.