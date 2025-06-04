В Солнечногорске обустроят 9 «народных троп» в 2025 году

На территории городского округа Солнечногорск продолжается обустройство пешеходных коммуникаций к социально важным объектам. Всего в этом году благоустроят девять так называемых «народных троп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день работы уже полностью завершили в Кривцово от парковки вблизи дома № 23 до автобусной остановки. Сейчас специалисты благоустраивают пешеходную дорожку в деревне Стрелино от дома № 70 также до автобусной остановки. Общая протяженность объекта составит порядка 400 метров. Из-за сложности рельефа и перепада высот, на этой дорожке дополнительно уложат тактильную плитку и установят перила. Завершить работы здесь планируют до 9 июня.

«По обращениям, поступившим от наших жителей, мы сформировали перечень пешеходных коммуникаций, которые необходимо благоустроить в этом году. Благодаря проведенным работам передвижение жителей станет гораздо удобнее, а доступ к социально значимым объектам — быстрее», — отметила начальник управления благоустройства и содержания территорий Татьяна Попова.

При создании или модернизации пешеходных дорожек рабочие формируют основание из щебня и песка, устанавливают бортовой камень и укладывают асфальт. После окончания основных работ прилегающую территорию также благоустраивают. Завершить благоустройство всех девяти пешеходных дорожек планируют к середине июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.