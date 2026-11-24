В Солнечногорске обустраивают зону для переодевания у катка

Зона для переодевания и отдыха появится возле хоккейной коробки в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске. Работы на улице Школьной между домами № 6 и № 8 планируют завершить до 10 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик 23 ноября проверил обустройство зоны для переодевания и отдыха у хоккейной коробки в микрорайоне ЦМИС. Работы ведут на улице Школьной между домами № 6 и № 8 по наказам жителей при поддержке депутата Мособлдумы Александра Зарубина и партии «Единая Россия».

Проект разработала компания «ЛемСтиль», его представили жителям на встрече. Рабочие уже демонтировали старое покрытие и подготовили основание для новой конструкции. В зоне возведут стены и крышу, установят скамейки и крючки для вещей. Завершить работы планируют до 10 декабря.

«Такая зона действительно важна для микрорайона: условия для занятий хоккеем и катания на льду станут более комфортными», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Во время обхода вместе с жителями также выявили некачественную уборку полосы отвода дороги и стихийную стоянку большегрузов. По словам Типографщика, эти вопросы решат в ближайшее время.

Каналы в МАХ — «Солнечногорск. Главное» и главы округа Константина Михалькова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.