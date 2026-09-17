В Солнечногорске обустраивают народную тропу в Тимоново

Пешеходную коммуникацию обустраивают на улице Подмосковной у дома № 5 в микрорайоне Тимоново Солнечногорска по просьбе жителей. Работы планируют завершить до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Тимоново Солнечногорска начали обустраивать пешеходную коммуникацию на улице Подмосковной у дома № 5. Жители попросили сделать востребованный маршрут комфортным и чистым.

Инициатор проекта Павел Барышников рассказал, что этой дорожкой пользуются много лет. Узнав о программе создания и модернизации народных троп, он направил заявку в администрацию городского округа.

«Как оно часто бывает, дороги проложены в одном месте, а народ ходит там, где ему удобнее. Очень радостно, что нас услышали и реализуется этот проект. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу», — сказал житель микрорайона Тимоново Павел Барышников.

Специалисты демонтируют старое покрытие и разрабатывают грунт для устройства основания будущей пешеходной коммуникации. До конца сентября планируется установить бордюрный камень и уложить покрытие.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов сообщил, что улучшения в Тимоново стали возможны благодаря поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Работы проводят по программе формирования комфортной городской среды за счет областного бюджета.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.