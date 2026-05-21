В Солнечногорске обсудили меры по снижению запаха от КПО «Нева»

Встреча с инициативной группой жителей по работе КПО «Нева» прошла 20 мая в Солнечногорске. Участники обсудили реализацию системы активной дегазации, которая должна сократить распространение неприятных запахов с предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители администрации представили жителям «дорожную карту» работ. Сейчас на комплексе рекультивируют карту: укладывают армирующий слой — георешетку общей площадью 82 тыс. кв. м, затем засыпают около 64 тыс. тонн песка. Ранее объект уже был пересыпан слоем грунта.

Следующим этапом станут проколы в теле карты и укладка трубопроводов для сбора биогаза. Газ планируют очищать и сжигать, что позволит снизить его воздействие на окружающую среду.

«Администрация контролирует работы и сроки. С жителями договорились о плотном взаимодействии и совместном мониторинге ситуации, в том числе посещении КПО Нева для проверки проводимых мероприятий», — прокомментировал начальник управления ЖКХ администрации городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

На предприятии отметили, что после установки и запуска системы активной дегазации воздействие на окружающую среду будет минимизировано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.