В Солнечногорске обновили сквер на улице Дзержинского

В центральной части города Солнечногорск завершили работы по благоустройству сквера, расположенного у домов № 20 и 22 на улице Дзержинского, а также у дома № 7 на Прожекторной улице. Обновление выполнено в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После проведенных работ территория преобразилась благодаря грамотно спланированной сети пешеходных дорожек общей площадью свыше 1 700 кв. м, удобных лавочек и с новым газоном площадью более 4 800 м². Общая площадь благоустроенной зоны составила 6 228 кв. м.

«В Солнечногорске реализован проект по благоустройству именно там, где хотели видеть изменения сами жители. Теперь уютный и благоустроенный уголок в центральной части города доступен для прогулок и отдыха», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Все мероприятия по благоустройству на данной территории стартовали в октябре и успешно завершились в конце ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.