В Солнечногорске объявлен отбор на июльскую смену трудового отряда «Чистогорье»

Подать заявку в молодежный трудовой отряд главы Солнечногорска «Чистогорье» могут юные жители от 14 до 17 лет включительно. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Как и в прежние сезоны, ребят приглашают поработать с пользой для города, а также стать участником интересных мероприятий и приобрести новых друзей.

До 31 мая необходимо подготовить пакет документов, зарегистрироваться на сайте trudvsem.ru и заполнить Яндекс-форму по ссылке.

Количество мест ограничено.

Список документов для оформления:

Паспорт с пропиской (твой и одного из родителей с пропиской);

СНИЛС;

ИНН;

Справка с учебного заведения и медицинская справка 86-У;

Трудовая книжка (если нет бумажной – заведём электронную);

Реквизиты карты «Сбер» (если есть);

Регистрация на сайте trudvsem.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.