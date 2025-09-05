В Солнечногорске нарисовали граффити для безопасности детей-пешеходов

Граффити «Возьми ребенка за руку» нарисовали возле пешеходного перехода у школы № 4 в Солнечногорске. Оно призвано напоминать детям и их родителям о правилах безопасного пересечения проезжей части, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция по нанесению такого мульт-рисунка организовали в городском округе впервые.

Воплотили креативную идею сотрудники Госавтоинспекции, управления образования администрации, члены Московской областной организации «Союз безопасности дорожного движения», юные инспекторы дорожного движения.

«Данной акцией мы хотели привлечь внимание к безопасному поведению юных пешеходов. На выбранном участке оживленное движение, рядом школа. Мы призываем взрослых внимательно следить за детьми, рассказывать им о правилах и подавать личный положительный пример», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Как отметили госавтоинспекторы, рисунок стал не только творческим дополнением к дорожным знакам, но и несет воспитательную функцию.

«Это добрый пример, когда родитель держит ребенка за руку и сам соблюдает правила дорожного движения. Такая модель поведения откладывается у ребенка и служит для воспитания законопослушного гражданина», — подчеркнул заместитель начальника Отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Организаторы акции напомнили маленьким участникам дорожного движения правила пересечения проезжей части, рассказали о необходимости слезать с велосипедов и самокатов перед пешеходным переходом и раздали листовки для закрепления информации.

