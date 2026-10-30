В Солнечногорске наградили волонтеров в День добровольца Подмосковья

В молодежном центре «Подсолнух» отметили День добровольца Московской области. Самым активным волонтерам вручили благодарственные письма. От лица главы муниципалитета Константина Михалькова участников поздравили заместитель главы Надежда Назарьева, депутат совета депутатов от «Единой России» Александр Поляков и начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова.

«29 октября — знаковая дата для молодежного центра «Подсолнух»: именно в этот день в 2020 году стартовало местное отделение движения «Волонтеры Подмосковья». Тогда в команде было около десяти активных ребят. Сейчас в солнечногорском движении насчитывается более 300 человек», — отметила Надежда Назарьева.

Активисты работают по девяти направлениям, в том числе спортивному, творческому, патриотическому, инклюзивному и социальному. По словам Марины Гасымовой, центр регулярно проводит образовательные программы и интенсивы, на которых добровольцы знакомятся с волонтерами из других округов на региональной площадке.

На празднике волонтерам подарили аквариумных рыбок — новых подопечных команды.

Присоединиться к движению могут все желающие. Для этого нужно написать в молодежный центр «Подсолнух» (https://vk.ru/podsolnyx_sun) или на страницу «Волонтеров Подмосковья» (https://vk.ru/soln_volonter) в социальных сетях.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.