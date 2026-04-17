В Солнечногорске наградили работников в День труда Подмосковья

Торжественное мероприятие ко Дню труда Московской области прошло 16 апреля в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. В округе чествовали трудовые династии, коллективы и специалистов разных сфер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В праздничной обстановке наградили работников за добросовестный труд и высокий профессионализм. С поздравлением выступил депутат Московской областной думы Александр Волнушкин.

«Солнечногорская земля всегда славилась людьми, которые умеют работать — с душой и полной самоотдачей. Пусть ваш труд приносит не только достаток, но и удовлетворение, а семьи гордятся вами», — сказал Александр Волнушкин.

Замминистра экологии и природопользования Московской области Захар Варданян вручил благодарственные письма и благодарности губернатора региона Андрея Воробьева. Среди награжденных — победитель областного конкурса трудовая династия Божановых. Общий стаж девяти представителей трех поколений в сфере электроэнергетики составляет 178 лет.

«Все дети моего папы стали энергетиками, а затем и наши дети продолжили профессию. Мы шли друг за другом, перенимая и передавая опыт», — поделилась Алла Божанова.

Также представителям разных профессий вручили знак «За службу закону», почетные грамоты и благодарственные письма Московской областной думы, главы и совета депутатов округа. В завершение мероприятия творческие коллективы поздравили гостей вокальными и хореографическими номерами.

