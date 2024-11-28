В Солнечногорске «Коробку храбрости» для болеющих детей наполняют подарками

Акция «Коробка памяти» проходит в Солнечногорске. Ее проводит местное отделение «Единой России». Любой желающий может передать подарки детям, которые проходят лечение в Солнечногорской больнице, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Коробку храбрости» разметили в общественной приемной партии по адресу: ул. Советская, д. 2.

В нее можно положить наборы конструкторов, куклы, машины, детскую литературу, работы для творчества, раскраски, фломастеры, цветные карандаши и другое.

«За храбрость на неприятных процедурах ребенок получает подарок, чтобы поднять ему настроение», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Важно, чтобы вещи были новые и в упаковке — это обязательное условие для передачи в медицинское учреждение.

Ежегодная акция проходит по всей стране. Боксы устанавливают в приемных «Единой России» и партнерских организациях. В первую очередь поддержку направляют детям, находящимся на длительном лечении в больницах и хосписах. В 2023 году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек.

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