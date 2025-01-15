В Солнечногорске изменили количество утвержденных мест для крещенских купаний

В городском округе Солнечногорск специальная комиссия осмотрела традиционные места омовения на Крещение Господне на территории муниципалитета. Было утверждено 7 мест для купаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в городском округе были утверждены 10 площадок для крещенских купаний. Однако, в связи с погодными условиями толщина льда на водоемах округа сейчас недостаточна для массового пребывания людей. В соответствии с рекомендациями МЧС иордани на водоемах будут оборудовать только с заходом с берега, и не все водоемы подходят для обустройства подобных мест омовения.

Подходы к утвержденным местам омовения будут проложены сеном и лапником, согреться все желающие смогут горячим чаем со сладостями.

Центральной площадкой для омовения, традиционно, станет набережная озера Сенеж. Безопасность жителей будут обеспечивать медики, а также спасатели и сотрудники надзорных органов.

«Главная наша задача — обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. Задействуем силовой блок, спасателей, медиков. Для удобства, подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», — прокомментировал заместитель главы округа Солнечногорск Максим Барков.

Места для купаний в крещенскую ночь с 18 на 19 января:

Иордань вблизи центральной набережной на озере Сенеж (22.00 — 03.00);

Купель у Спасского храма по ул. Спасская, д. 12/1 (23.00 — 03.00);

Купель в честь царевича Алексея, Покровский храм в д. Новая (22.00 — 03.00);

Купель на территории Патриаршего подворья святителя Алексия митрополита Московского в д. Исаково (23.00 — 03.00);

Источник «Чудо архангела Михаила в Хонех» в д. Сергеевка (22.00 — 03.00);

Купель около Храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Льялово (22.00 — 03.00);

Купель на территории Дома причта в д. Голубое (23.00 — 02.00).

Православные христиане в середине января отмечают Крещение Господне. Погружения в прорубь — неотъемлемая традиция праздника. В 2025 году купания состоятся в ночь с 18 на 19 января, а также будут длиться весь день 19 числа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.