В Солнечногорске благоустраивают Миронцево после замены теплосетей

В микрорайоне Миронцево в Солнечногорске завершают благоустройство у домов № 11–17, затем работы начнут на противоположной стороне микрорайона. Дороги асфальтируют 10 рабочих с помощью четырех единиц спецтехники и двух машин для подвоза асфальта.

Особое внимание уделяют территориям у школы «Лесные озера», дома культуры «Миронцево», физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада. Озеленение вокруг детской площадки уже выполнено, общественные пространства продолжают приводить в порядок.

Ранее в микрорайоне поэтапно реконструировали котельную и заменили около 20 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Теперь действует независимая схема подачи тепла: вода для радиаторов нагревается в теплообменниках, не поступая напрямую в котел. По оценкам экспертов, это позволяет точнее регулировать температуру и давление, повышая надежность теплоснабжения.

«Особое внимание мы уделяем не только инженерным работам, но и восстановлению благоустройства: важно, чтобы после масштабных ремонтов территории стали комфортнее и уютнее. Все этапы работ находятся на постоянном контроле», — отметил заместитель главы округа Никита Иванов.

Обновление инфраструктуры реализуется при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Каналы в MAX: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.