В Солнечногорске бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства

Жители округа могут вакцинировать своего питомца от бешенства в мобильном пункте. В Солнечногорске он будет работать 17, 18 и 25 мая по 18-ти адресам. Процедуру проводят бесплатно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прививку делают отечественным препаратом «Рабикан». За 7 — 10 дней до укола необходимо провести дегельминтизацию (дать средство от глистов), а за 2 — 3 дня — обработать от блох и клещей.

Кроме того, сотрудники ветеринарной станции на выезде оказывают услуги чипирования и регистрации собак. Для этого владельцу нужно предоставить свой паспорт и документы животного.

«Вакцинация — это единственный способ защитить животное от бешенства. Данное заболевание у животных не поддается лечению, и зараженные особи подлежат немедленной эвтаназии. Призываю владельцев не пренебрегать этой важной мерой безопасности и позаботиться о питомцах, за которых взяли ответственность», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информацию о работе выездных бригад и пунктов вакцинации животных можно уточнить по телефонам Солнечногорской ветеринарной станции: 8 (925) 470-34-78, 8 (495) 994-13-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.