В Солнечногорске 28 апреля на уборку снега вывели 67 машин

Коммунальные и дорожные службы Солнечногорска 28 апреля продолжают устранять последствия аномального снегопада и работают в круглосуточном режиме. На улицы округа вышли 67 единиц спецтехники, сообщил глава округа Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные работы включают расчистку и обработку дорог жидкими реагентами. Снег с проезжей части, обочин, парковок и дворов убирают восемь дорожных погрузчиков и пять компактных машин. Параллельно задействованы пять комбинированных дорожных машин, для вывоза снега привлечены шесть самосвалов.

«Все службы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное движение и обеспечить безопасность жителей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Особое внимание специалисты уделяют расчистке проезжей части и удалению аварийных деревьев. Для этого используются четыре автовышки. С их помощью проводят опиловку поврежденных деревьев и освобождают дороги от упавших ветвей, а древесные остатки перерабатывают дробилкой на месте.

Жителям напоминают, что при падении деревьев, отключении электроэнергии и других происшествиях необходимо обращаться по номеру 112 или на горячую линию главы округа по телефону +7 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.