В Солнечногорске 25 апреля пройдет общеобластной субботник

Общеобластной субботник состоится в городском округе Солнечногорск 25 апреля и начнется в 10:00. Жители смогут получить инвентарь по 14 адресам и присоединиться к уборке дворов, парков и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К уборке присоединятся сотрудники администрации, депутаты, МБУ «ДЕЗ» и его подрядные организации, управляющие компании и местные жители. В порядок приведут дворовые территории, общественные пространства, парки, скверы и памятные места. Участники очистят территории от сухостоя, старой листвы и мусора, а также помогут с благоустройством клумб и посадкой цветов.

«Приходите всей семьей, с детьми, родителями или друзьями. Задачи найдутся для всех: собрать листву, привести в порядок клумбы, помочь с посадкой цветов или уборкой территории. Инвентарь мы предоставим», — пригласил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Жителям рекомендуют надеть удобную рабочую одежду по погоде, взять головной убор и воду или термос с чаем.

Пункты выдачи инвентаря организуют по 14 адресам, в том числе в Тимоново, Поварово, Менделеево, Андреевке, Ржавках, Майдарово и других населенных пунктах округа. Полный список размещен на официальных ресурсах администрации.

По данным министерства по содержанию территорий и жилищному контролю Московской области, в 2026 году предусмотрены дополнительные форматы участия. Жители могут зарегистрироваться на платформах «Добро РФ» и «Волонтеры Подмосковья» и получить волонтерские часы, а также принять задания в приложении «Яндекс. Смена» с денежным поощрением.

Всего в Подмосковье запланировано 630 площадок проведения субботника и 550 точек выдачи инвентаря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.