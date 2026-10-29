В Солнечногорске 12 подростков получили первые паспорта
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Двенадцать юных жителей Солнечногорска получили первые паспорта РФ в День добровольца Московской области. Церемония прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Паспорта получили четверо юношей и восемь девушек, достигшие 14 лет. Документы им вручили заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев и депутат местного совета депутатов Светлана Лаврова.
«Получение паспорта — это не просто формальность. Это важный и ответственный шаг во взрослую жизнь, символ новых прав и обязанностей перед нашей страной», — сказал Эдуард Машковцев.
Заместитель главы округа отметил успехи подростков в учебе, спартакиадах и школьных олимпиадах, а также их участие в добрых делах.
Для гостей церемонии с музыкальными номерами выступили учащиеся Солнечногорской детской школы искусств.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.