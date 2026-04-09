В Солнечногорске 12 апреля пройдут пасхальные службы в 23 храмах

Пасхальные богослужения состоятся в 23 храмах городского округа Солнечногорск в ночь с 11 на 12 апреля. Освящение куличей и яиц пройдет 11 апреля в течение дня, основные службы начнутся поздно вечером, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Православные верующие отметят Светлое Христово Воскресение 12 апреля. В храмах округа в ночь с 11 на 12 апреля пройдут полунощница Великой Субботы, крестный ход, пасхальная утреня и Божественная литургия. В большинстве приходов службы начнутся в 23:00–23:30.

Освящение пасхальных яств организуют 11 апреля. В Солнечногорске куличи можно будет освятить в Никольском храме на улице Тельнова, 1, и в Спасском храме на улице Спасской, 12/1, с 8:00 до 18:00. В Казанском храме микрорайона Тимоново освящение пройдет с 11:00 до 16:00.

Богослужения также состоятся в храмах территориальных отделов Андреевка, Кривцовское-Смирновское, Соколовское-Поварово, Ржавки-Менделеево и Пешковское. В их числе — Спасский храм в поселке Андреевка, Знаменский храм в деревне Голубое, храм Сергия Радонежского в деревне Татищево, церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Обухово, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Поварово и другие приходы округа.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что храмы заранее приводят в порядок и обеспечат высокий уровень безопасности для прихожан и гостей.

«Храмы уже приводят в порядок, безопасность прихожан и гостей будет обеспечена на высоком уровне. Это очень светлый, семейный праздник», — прокомментировал Константин Михальков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.