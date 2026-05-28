Подмосковье запустит международные бизнес-туры по промтуризму

Московская область планирует запустить международные бизнес-туры в рамках программы промышленного туризма в 2026 году. Проект представили на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске, где регион получил награду за повышение инвестиционной привлекательности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Проект направлен на продвижение предприятий Подмосковья на международном уровне, развитие деловых связей между российскими и зарубежными компаниями, а также рост показателей в приоритетных отраслях промышленности. Его реализация запланирована на этот год.

На форуме команда региона получила награду Агентства стратегических инициатив в номинации «За повышение инвестиционной привлекательности региона». Также отметили предприятия Подмосковья: объединение «Гжель» — за продвижение бренда и качества продукции, кондитерскую фабрику «Победа» — за создание центров компетенций и программ бизнес-обмена, ОЭЗ «Дубна» — за демонстрацию инвестиционной привлекательности.

Международные бизнес-туры уже проходят на ряде площадок. ОЭЗ «Дубна» посетила делегация из Ташкентской области, АО «Метровагонмаш» приняло представителей Индии, в индустриальном парке «Есипово» побывала делегация из Казахстана. В рамках визитов состоялись презентации производств и технологий, встречи в формате B2B и профильные семинары.

Московская область участвует в программе промышленного туризма с 2022 года. Сначала был запущен онлайн-сервис «Промышленное кольцо» для записи на экскурсии, затем проект сосредоточили на ветеранах спецоперации и их семьях.

«Московская область уже четвертый год реализует программу промтуризма. Все это время число предприятий-участников стабильно растет: начинали мы с девяти компаний, а по итогам прошлого года участниками проекта стали уже 30 предприятий региона. Уверены, что такая тенденция продолжит сохраняться. В прошлом году экскурсии были направлены на ветеранов СВО и их семьи. За год проведено 180 экскурсий, их участниками стали более 2 тысяч человек, работу на предприятиях региона нашли более 80 человек», — прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

