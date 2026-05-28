В Дзержинском завершили 60% капремонта гимназии №5

Капитальный ремонт гимназии №5 на улице Томилинской в Дзержинском выполнен на 60% и должен завершиться к августу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт трехэтажного здания 1989 года постройки ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В настоящее время строители выполняют фасадные работы, монтируют инженерные сети, устанавливают окна и проводят внутреннюю отделку помещений. Также началось благоустройство прилегающей территории.

Ранее специалисты демонтировали старые конструкции. В ходе обновления заменят оконные блоки и инженерные коммуникации, установят новые двери и осветительные приборы, проведут кровельные работы и обновят входную группу. Пищеблок модернизируют с установкой современного оборудования.

На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение. Для гимназии закупят новую мебель и оборудование. Завершить работы планируют в августе 2026 года, чтобы 1 сентября ученики начали учебный год в обновленном здании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.