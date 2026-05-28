В Серпухове пройдет конкурс «Палитра старых мастеров»

Международный конкурс — мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников «Палитра старых мастеров» пройдет с 28 по 30 мая в Серпуховском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конкурс направлен на поддержку и развитие музыкально, художественно и артистически одаренных детей из России и других стран. В 2026 году поступило 177 заявок, в том числе из Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Участники выступят в очном и заочном форматах в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Ансамбль», «Вокальное исполнительство», «Художественное слово» и «Театральное искусство».

Жюри номинации «Инструментальное искусство» возглавит композитор, член Российского музыкального союза, заслуженный артист РФ Александр Бисеров. В его состав также вошли преподаватель Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева, заслуженный работник культуры Московской области Иван Бурцев и академик Международной академии наук педагогического образования, член Союза музыкантов Китая Шень Най Фань.

Номинацию «Вокальное искусство» оценит жюри под председательством профессора ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, заслуженного артиста РФ Александра Цилинко. В составе комиссии — солистка Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац Мария Смирнова и солистка Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Дарья Терехова.

Для участников также организуют экскурсии по экспозициям музея. 30 мая на летней сцене особняка Мараевых состоятся гала-концерт и церемония награждения победителей.

Организаторами выступают Серпуховский историко-художественный музей и АНО «Культурный центр «Золотая птица» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.