ЦППК бесплатно перевезет велосипеды на фестиваль в Подмосковье

Бесплатный провоз велосипедов организуют для участников детского велофестиваля 30 мая в Москве и Подмосковье. Акцию проведет ЦППК в день праздника на Цветном бульваре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Первый в этом сезоне детский велопраздник пройдет в субботу, 30 мая, на Цветном бульваре. Фестивальный городок откроется в 10:00. Чтобы бесплатно добраться на электропоезде с велосипедом, необходимо оформить билет с нулевой стоимостью в кассе или билетном автомате ЦППК.

В заездах смогут участвовать только дети, взрослые выступят болельщиками. Старты разделены на шесть потоков по возрасту: самые юные участники проедут менее одного километра, подростки преодолеют дистанцию 6,6 км. Первый заезд начнется в 11:00, последний — в 16:00.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Организаторы напоминают о необходимости защитной экипировки. В ЦППК также уточнили, что бесплатный провоз велосипедов по нулевым билетам доступен и вне дней фестиваля: на пригородных маршрутах — с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00, на МЦД — круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.