В Краснознаменске построили более 50% образовательного комплекса

Строительство образовательного комплекса со школой и детским садом в Краснознаменске выполнено на 53%. Открытие объекта запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы регионального Главгосстройнадзора проверяют ход работ и фиксируют общую строительную готовность на уровне 53%. Строители завершили возведение коробки здания и кровельные работы. В настоящее время ведутся монтаж внутренних инженерных систем, отделка помещений и устройство фасадов, начато благоустройство территории.

Площадь комплекса превысит 7 тыс. квадратных метров. В его составе предусмотрены школа на 550 учеников и детский сад на 220 мест. Здание разделено на три блока: детского сада, начальной школы, а также основной и старшей школы.

В школьной части оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, помещения для предпрофессиональной подготовки, актовый и спортивные залы, библиотеку, медицинский блок и столовую. В детском саду разместят 10 групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы и другие необходимые помещения.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.