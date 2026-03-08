В «Союзе пенсионеров» отметили Международный женский день заслуженными наградами

В преддверии 8 марта в Химках чествовали тех, чья энергия и неравнодушие восхищают весь город. Муниципальный депутат Валентин Герасимов поздравил с Международным женским днем самых активных представительниц химкинского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья», вручив им благодарственные письма и весенние букеты, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Работа "Союза пенсионеров" в нашем городе имеет колоссальное значение. Это самая многочисленная и, пожалуй, самая сплоченная общественная сила в Химках. В организации состоит 1035 человек, и каждый из них вносит свой вклад в развитие округа. Вы — активные участники всех городских процессов, ваша энергия заряжает молодежь. От всей души поздравляю наших дорогих общественниц с 8 Марта! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, и неиссякаемого оптимизма», — обратился Валентин Герасимов.

Химкинское отделение «Союза пенсионеров» под бессменным руководством Надежды Рудаковой давно стало надежным партнером для администрации и местного отделения партии «Единая Россия». Активисты организации — постоянные участники общегородских субботников, культурных фестивалей и социальных акций.

«Члены химкинского "Союза пенсионеров" вносят неоценимый вклад в помощь бойцам специальной военной операции. Их руки не знают покоя: женщины днями напролет плетут маскировочные сети, спасающие жизни бойцов, вяжут теплые носки и подшлемники, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь. Кроме того, они активно участвуют в патриотических мероприятиях, подавая пример истинного служения Родине подрастающему поколению», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

К Международному женскому дню в Химках запланирована масштабная программа: концерты, творческие вечера, мастер-классы и, конечно, теплые встречи с родственницами бойцов, участвующих в специальной военной операции, чтобы окружить их вниманием и заботой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.