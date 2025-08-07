В Сочи 11 человек устроили голый заплыв в море и получили штраф

В Сочи пятеро женщин и шестеро мужчин по решению суда были оштрафованы за купание в обнаженном виде на общественном пляже города в Лазаревском районе. Все 11 участников голого заплыва раскаялись в содеянном, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края .

В Сети появилось видео, на котором видно, как абсолютно голые взрослые мужчины и женщины купались в море. На опубликованных кадрах видно, что в момент купания группе нарушителей было весело, они смеялись.

Однако не до смеха было всем остальным отдыхающим, особенно тем, кто пришел на пляж с детьми. В итоге нарушителей порядка задержали и отправили под суд.

Лазаревский районный суд Сочи признал всех фигурантов дела виновными в совершении мелкого хулиганства и оштрафовал каждого из них на тысячу рублей.