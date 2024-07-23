В собственность Одинцова передана плотина на реке Вяземка

В рамках взаимодействия с управлением делами президента РФ из федеральной собственности в муниципальную собственность Одинцовского городского округа передано гидротехническое сооружение (плотина), расположенное на р. Вяземка в районе п. Назарьево, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Гидротехническое сооружение было возведено в 1948 году, с тех пор капитального ремонта здесь не было. Передача плотины в собственность муниципалитета позволит провести обследование технического состояния гидротехнического сооружения и запланировать соответствующие работы», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Два года назад в горокруге в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и предотвращения попадания в зону затопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения населения капитально была отремонтирована плотина на реке Большая Вяземка в Голицыне.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.