В Смолино отметили 84-ю годовщину освобождения от захватчиков в Подмосковье

В деревне Смолино Наро-Фоминского округа 12 января прошел митинг, посвященный 84-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этом году дата впервые включена в перечень памятных дат округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Смолино 12 января состоялся митинг у воинского мемориала, посвященный 84-й годовщине освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие жители разных поколений.

В этом году памятная дата официально включена в перечень памятных дат Наро-Фоминского округа. Такое решение приняли на декабрьском заседании совета депутатов. Кроме того, Смолино впервые отмечает годовщину в статусе населенного пункта воинской доблести.

Деревня была освобождена 13 января 1942 года. После освобождения здесь появилась братская могила, где покоятся 412 воинов, имена 123 из них установлены. В ближайшее время на мемориале установят памятную стелу в честь героев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.