В Смолино отметили 84-ю годовщину освобождения от захватчиков в Подмосковье
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
В деревне Смолино Наро-Фоминского округа 12 января прошел митинг, посвященный 84-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этом году дата впервые включена в перечень памятных дат округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Смолино 12 января состоялся митинг у воинского мемориала, посвященный 84-й годовщине освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие жители разных поколений.
В этом году памятная дата официально включена в перечень памятных дат Наро-Фоминского округа. Такое решение приняли на декабрьском заседании совета депутатов. Кроме того, Смолино впервые отмечает годовщину в статусе населенного пункта воинской доблести.
Деревня была освобождена 13 января 1942 года. После освобождения здесь появилась братская могила, где покоятся 412 воинов, имена 123 из них установлены. В ближайшее время на мемориале установят памятную стелу в честь героев.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.