Фото - © Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

сегодня в 18:36

В службе спасения Подмосковья рассказали, какие обращения поступали на «112» в октябре

В октябре жители и гости Подмосковья обратились на номер «112» более 600 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Наиболее востребованным способом связи по-прежнему остается телефонный звонок — свыше 600 тысяч вызовов. Кроме того, поступило более 520 СМС-сообщений. Также граждане обращались за помощью через мобильное приложение «112 МО», систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бот.

Самой востребованной экстренной службой в октябре стала скорая медицинская помощь — почти 200 тыс. обращений.

В полицию и ГИБДД поступило около 81 тыс. вызовов, в пожарную охрану — 8 тыс.

Помощью оператора-психолога воспользовались порядка 460 человек.

Количество справочных вызовов (по вопросам ЖКХ, ГИБДД и другим темам) составило 79 тыс.

Отдельное внимание уделяется хулиганским вызовам, которых в октябре зафиксировано около 9 тыс.

Бороться с ними помогает автоинформатор Системы-112, который автоматически оповещает заявителя об ответственности за ложные вызовы.

Если оператор 112 квалифицирует обращение как хулиганское, программа автоматически совершает автодозвон на номер позвонившего и включает автоответчик, разъясняющий административную и уголовную ответственность за ложные вызовы экстренных служб.

При повторных нарушениях информация о гражданине передается в правоохранительные органы.

Система-112 Московской области ориентирована на оказание помощи наиболее удобными и современными способами. На данный момент подмосковная служба является самой масштабной системой экстренного реагирования в РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.