В следующем году в Дмитрове стартует масштабная реконструкция Рогачевского моста

Планируется реконструкция Рогачевского моста, расширение дорожного полотна до 4 полос движения, а также строительство путепровода на месте переезда через железнодорожные пути Савеловского направления. Открытие движения запланировано на 4 квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Заместитель председателя Правительства МО — министр транспорта и дорожной инфраструктуры МО Алексей Гержик доложил на традиционном совещании с губернатором региона Андреем Воробьевым, что в 2025 году планируется начать реконструкцию автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) по ул. Новорогачевская и автомобильной дороги по улице Профессиональная.

«Совсем скоро пробки на Рогачёвском мосту в Дмитрове останутся в прошлом. Этот проект является важным и долгожданным для дмитровчан и его реализация стала возможной благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва», — отметил врип главы Дмитровского г. о. Иван Курданин.

Также стартовало строительство первого этапа транспортной развязки в районе пересечения ЦКАД и Дмитровского шоссе. По проекту построят четыре новых съезда и проведут реконструкцию участка федеральной дороги А-107 «Московское малое кольцо». Оборудуют переходно-скоростные полосы и разворотные петли.Строительство развязки позволит обеспечить устойчивую транспортную связь между ЦКАД и Дмитровским шоссе, а также разгрузить дорогу А-107 за счет перераспределения транспортных потоков. Движение планируется запустить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.