В следующем году комплексно благоустроят дворовые территории микрорайона Космонавтов в Дмитрове

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин осмотрел придомовые территории на улице Космонавтов Дмитрова, где в следующем году планируется провести комплексное благоустройство. Последний раз оно проводилось здесь более десяти лет назад, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Визиту врип главы жители домов №№ 31, 37, 38, 39, 41, 42 были рады. Они рассказали, что очень любят свой большой двор, и попросили Ивана Курданина сделать для детей новую современную площадку.

"На следующий год мы проведём здесь работы по комплексному благоустройству, появятся детские площадки для разных возрастов, плюс — для занятий воркаутом. Вдоль домов сделаем хорошие высокие тротуары, чтобы их не затапливала вода, добавим парковочные места", — рассказал Иван Курданин.

Жители дома № 39 попросили при проведении работ сохранить их мини-сад и помочь облагородить территорию рядом.

«Если поставим невысокий заборчик вокруг цветника, рядом — скамейки, урны — не будете против?» – спросил Иван Курданин.

Жители сказали, что полностью поддерживают.

Еще была просьба об установке освещения в проходе от домов №№ 38 и 39 к магазинам и укладке «лежачих полицейских» на дороге вдоль домов, а также сохранить по максимуму зелёные посадки за домами.

"Мы работаем только в форме диалога с жителями, нам важно учитывать мнение и пожелание людей. Надеемся на поддержку со стороны дмитровчан", — сказал Иван Курданин.

Он дал поручение своему заместителю перед началом работ организовать встречу с жителями и показать проекты благоустройства дворов.

Преображение коснётся и «старой» части улицы Космонавтов — где расположены пятиэтажки. Рядом с домами появятся дополнительные парковки, тротуары, спортивная и детская площадки.

Также от жителей дома № 21 поступали обращения с просьбами не открывать проезд от их дома к дому № 47, так как будет большой поток машин.

"Мы обязательно учтём все ваши пожелания, мнения", — отметил Иван Курданин.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.