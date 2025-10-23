В сквере Видного открылась выставка фотографий уникальных уголков России

В сквере «Юность» города Видное подмосковного Ленинского городского округа открылась фотовыставка местного путешественника Владимира Горбатовского «Чудеса природы России». На экспозиции представлены около 50 работ, сделанных в разных уголках России — от Кавказа до Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Главная задача экспозиции — продемонстрировать землякам многогранную красоту родной страны через объектив фотографа. За десятилетия путешествий я объездил Россию вдоль и поперек, и теперь хочу поделиться этими открытиями с жителями родного округа», — отметил путешественник Владимир Горбатовский.

Уточняется, что Владимир Горбатовский — ученый-биолог по образованию, что позволяет ему особенно глубоко и профессионально подходить к съемке природных ландшафтов. Его работы представляют не только художественную, но и научную ценность. Владимир занимается съемкой более полувека — с тех пор, как в 6 классе получил свою первую черно-белую камеру. Увлечение путешествиями началось у него с поездки в Среднюю Азию еще в школьные годы. Учеба на биологическом факультете МГУ дала старт профессиональным экспедициям, во время которых Владимир осознал необходимость не только изучать, но и делиться красотой и уникальностью российской природы. За годы путешествий он побывал во всех уголках страны.

За его плечами путешественника более 300 экспедиций, от арктических заснеженных просторов до величественных горных вершин Кавказа, целью которых был поиск уникальных кадров и научные исследования. А всего неделю назад фотограф-путешественник Владимир Горбатовский вернулся из экспедиции по Приморскому краю, где провел уникальную фотосъемку реки Бикин Уссурийской тайги в период золотой осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.