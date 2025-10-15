В сквере «Семейный» Клина начали укладку плитки

Благоустройство этой территории в шестом микрорайоне Клина началось в 2024 году. В сквере «Семейный» уже обустроили площадку для выгула собак, памп-трек и комфортную прогулочную зону с освещением. Здесь высадили большую елку. Установили теннисные и шахматные столы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этом работы не заканчиваются. Сейчас подрядчики приступили к укладке тротуарной плитки — около 800 кв. м. Уже выложили песок, щебень, поставили бордюры.

Далее здесь сделают воркаутную площадку и установят большие парковые качели, рассказал Вячеслав Андреев, старший эксперт МАУ «Чистый Город».

Работы проходят в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В планах сделать систему водоотведения, чтобы на площадке не застаивалась вода. Также на объекте установят камеры системы «Безопасный регион».

После завершения основных работ проведут озеленение. Высадят 80 деревьев и 130 кустарников. Площадь газона составит около 3 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.