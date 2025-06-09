В сквере Пушкина в Подольске подводят коммуникации для установки новой подсветки

В ходе благоустройства сквера имени А. С. Пушкина в Подольске начали готовить траншеи для прокладки электрокабеля обновленного освещения. К концу октября сквер преобразится и станет современным, удобным и красивым местом для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся на площади около 1 га. Сначала демонтировали старые лавочки, урны, опоры освещения. Затем приступили к снятию плиточного покрытия, выемке грунта под прокладку электроснабжения для новой схемы освещения. На площадке работает тяжелая техника.

«В Подольске активно сохраняют и развивают духовные ценности, вкладывая душу не только в творческие проекты, но и в создание комфортной городской среды. Сейчас ведём благоустройство сквера имени великого поэта Пушкина. Это знаковое место для подольчан, которое часто становится центром культурных событий и объединяет жителей всех поколений», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Сквер благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по решению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За благоустройство сквера проголосовали жители округа в 2024 году.

Сквер имени А. С. Пушкина был открыт 6 июня 1999 года к 200-летию со дня рождения великого русского поэта. В сквере установлен бюст-памятник поэту из красно-коричневого гранита с надписью со строками «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы» из стихотворения «К Чаадаеву».

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