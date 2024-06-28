В сквере Ленинского городского округа состоялось открытие фотовыставки «Детство босоногое мое»

В Видном в сквере «Юность» открылась фотовыставка «Детство босоногое мое», на которой посетители округа смогли посмотреть на фотографии ушедшей эпохи. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Эта выставка посвящена теме детства, здесь каждый может посмотреть на игровые традиции дворовой среды прошлого столетия, а также окунуться в атмосферу старого города», — сказала заместитель директора Дворца Культуры «Видное» Любовь Польшакова.

Все представленные снимки — это фотографии из семейных альбомов коренных видновчан. Всего в экспозиции представлено более 50 снимков.

В открытии выставки приняла участие заведующая выставочно-фондовым сектором Историко-культурного отдела ДК Видное Ольга Панасюк, рассказав подробную историю тех мест, которые изображены на фотографиях.

«Интересно было посмотреть и вспомнить обстановку того времени. Все эти пейзажи уже немного забылись, но смотря на эти фотографии, ты как будто бы снова окунаешься в то время и чувствуешь себя ребенком!», — поделилась посетительница фотовыставки.

Выставка будет работать до 5 августа. Каждый может прийти и познакомиться с историей города Видное.

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