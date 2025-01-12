В сквере имени Журавлева в Дубне завершены основные работы по благоустройству

Готова тротуарная сеть, установлены парковые диваны, теннисные столы, детская площадка и столбы освещения. Но у жителей оставались вопросы по содержанию сквера. У главы Дубны тоже накопился список замечаний к подрядчику, который, пока идут работы, и должен обслуживать эту территорию, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Во-первых, обсудил с подрядчиком уборку строительного мусора. Поставил задачу вывезти всё в ближайшее время. Акцент — на вход в детский сад. Так как основные работы завершены, эти материалы уже не понадобятся. Сейчас здесь не должно ничего мешать безопасному проходу в образовательное учреждение. Следующий вопрос — уборка тротуаров от снега и наледи. Подрядчик эту работу не выполнял, в этом убедился самостоятельно. Уже решаем», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

После того, как подрядчик наведёт порядок в сквере, рабочие продолжат сборку навеса с качелями и обустройство фонтана. Весной фонтан уже включат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.