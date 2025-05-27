В сквере Бугрова в Ногинске идет активная фаза реконструкции

Этот год объявлен Годом развития территорий и благоустройства в Богородском округе. В настоящее время в сквере Бугрова в Ногинске продолжается активная фаза реконструкции, сообщает пресс-служба администрации округа.

Укладка покрытия из плитки составляет 63%. Устройство гранитного отсева выполнено полностью. Устройство дорожного бордюра, металлического борта и садового бордюра — 75%. Близятся к завершению работы по укладке кабелей, монтажу опор освящения и камер видеонаблюдения (97%).

Приступили к установке малых архитектурных форм и озеленению. Чуть ранее на объект были завезены саженцы для последующей высадки.

На площадке задействованы 17 человек, 4 единицы техники.

В самой концепции обновления сквера решено было пойти по пути объединения тем самодержавия, социализма и современности, с учетом исторического прошлого данного места.

Обновленный сквер, без сомнения, станет одним из любимых мест у жителей и гостей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.