В сквере Бугрова в Ногинске идет активная фаза реконструкции
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Этот год объявлен Годом развития территорий и благоустройства в Богородском округе. В настоящее время в сквере Бугрова в Ногинске продолжается активная фаза реконструкции, сообщает пресс-служба администрации округа.
Укладка покрытия из плитки составляет 63%. Устройство гранитного отсева выполнено полностью. Устройство дорожного бордюра, металлического борта и садового бордюра — 75%. Близятся к завершению работы по укладке кабелей, монтажу опор освящения и камер видеонаблюдения (97%).
Приступили к установке малых архитектурных форм и озеленению. Чуть ранее на объект были завезены саженцы для последующей высадки.
На площадке задействованы 17 человек, 4 единицы техники.
В самой концепции обновления сквера решено было пойти по пути объединения тем самодержавия, социализма и современности, с учетом исторического прошлого данного места.
Обновленный сквер, без сомнения, станет одним из любимых мест у жителей и гостей округа.
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«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.