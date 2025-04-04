В сквере «60 лет Победы» Егорьевска продолжаются работы по реконструкции

В сквере «60 лет Победы» Егорьевска продолжаются работы по масштабной реконструкции. Этот сквер был построен к 60-летию Победы, и теперь, спустя два десятилетия, его обновляют. Здесь уже завершены демонтажные работы и проведена геодезическая съемка для точного размещения всех элементов сквера. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты установили 80% бордюрного камня, подготовили нижний слой асфальта для тротуаров вдоль торговых точек и уже приступили к укладке нового покрытия.

Чаша фонтана, которая будет в форме звезды в соответствии с тематикой сквера, уже смонтирована, ведутся работы по обустройству технического помещения. Инженерные коммуникации проложены и готовы к подключению.

Выполнено бетонное основание под тротуары, на 70% готовы зоны отдыха и детские игровые площадки, установлены новые скамейки и навесы от солнца, а также опоры для камер видеонаблюдения.

Погода благоприятствует выполнению работ с опережением графика, есть все шансы надеяться на досрочное их завершение.

Сквер «60 лет Победы» стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и его обновление станет прекрасным подарком егорьевцам в год 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.