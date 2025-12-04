В Ситуационном центре правительства Москвы наградили лучших журналистов

«Вечерняя Москва» получила несколько наград. Деловой выпуск победил в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы „Защищать, спасать, гордиться“».

«Мы благодарны департаменту СМИ и рекламы за такую высокую оценку нашей работы. Мы пишем тексты об успехах наших бойцов на фронте, о волонтерах и других людях, которые вносят свой вклад в нашу общую победу. Материалы выходят под общей рубрикой „Главная тема“. Потому что важнее темы сейчас для России нет», — заявила редактор службы новостей Вероника Ушакова.

Деловой выпуск «Вечерней Москвы» получил также награду в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы „Город для жизни. Город будущего“».

Проект сайта vm.ru «Месяц до Победы» и совместный проект с Музеем Победы «Лица Победы» были отмечены в спецноминации. Еженедельный выпуск газеты выиграл в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы „Все начинается с семьи“». Проект «Гуляем ВМесте» сетевого издания «ВМ» стал лучшим видеоматериалом о столице.

