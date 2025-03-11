В систему-112 Подмосковья с начала года поступило почти 2 млн вызовов по телефону

Номер «112» функционирует в Московской области с 2015 года и предоставляет помощь в любых экстренных ситуациях, требующих немедленного реагирования оперативных служб. Служба спасения работает круглосуточно без выходных, что обеспечивает мгновенное вмешательство в критических ситуациях, сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Связаться с операторами можно несколькими способами. Самым популярным методом является телефонный звонок, который доступен даже при нулевом балансе и отсутствии SIM-карты. В 2025 году таких вызовов было зарегистрировано более 1,9 млн.

На втором месте по популярности находится мобильное приложение «112 МО», в текущем году им воспользовались более 3 400 раз. С его помощью пользователи могут быстро сообщить о чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы.

Также можно обратиться в службу спасения, отправив SMS-сообщение на номер «112». Эта бесплатная услуга доступна для абонентов всех мобильных операторов в регионе и особенно полезна для людей с ограничениями по слуху и речи. В SMS-сообщении необходимо указать адрес и краткое описание происшествия. Пользователь также может указать наличие ограничений по здоровью. Оператор 112 МО ответит с подтверждением вызова служб или уточняющими вопросами.

Кроме того, обратиться в службу спасения в Подмосковье можно через систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.