В систему-112 Подмосковья с начала года поступило более 300 тыс вызовов ГИБДД

С начала 2025 года в подмосковную систему-112 поступило свыше 300 тыс. вызовов, адресованных полиции и ГИБДД. Операторы данной службы активно сотрудничают с правоохранительными органами для обеспечения оперативного реагирования на вызовы. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 региона.

Недавно на номер «112» поступил сигнал от очевидцев о крупном ДТП на Каширском шоссе, где столкнулись четыре легковых автомобиля. Один из водителей внезапно потерял сознание за рулем. Благодаря быстрой реакции операторов, на место происшествия в кратчайшие сроки прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. В результате слаженных действий пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Кроме того, система-112 Подмосковья взаимодействует с центром безопасности дорожного движения Московской области для поддержки граждан в случае ДТП без пострадавших. Операторы системы связывают участников аварии с сотрудниками центра, которые помогают быстро оформить евро-протокол. С начала года в ЦБДД поступило около 60 тыс. вызовов.

«Возможности системы-112 позволяют в режиме «одного окна» вызвать несколько оперативных служб одновременно, например, при крупном ДТП. Это значительно ускоряет обработку вызовов, сокращает время прибытия специалистов на место происшествия и увеличивает шансы на спасение людей», — подчеркивают операторы службы спасения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.