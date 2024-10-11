В cистему-112 Подмосковья поступило около 1 000 вызов через систему «Эра-Глонасс»

Календарная осень полноценно вступила в свои права, а вместе с тем в регион пришли дожди, туманы, а в некоторых районах Подмосковья наблюдаются первые заморозки. Все эти природные факторы снижают видимость на дороге и приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В связи с этим возрастает количество вызовов в службу спасения по причине ДТП. Так, с 1 сентября в систему-112 Подмосковья через систему «Эра-Глонасс» поступило около 1 тыс. вызовов.

Как правило, система «Эра-Глонасс» срабатывает в автоматическом режиме, когда пострадавший не в состоянии самостоятельно вызвать помощь.

Система «Эра-Глонасс» оперативно получает информацию о дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах и в ходе интеграции передает данные в систему-112 Московской области. Оператор системы-112 Московской области связывается с заявителем и организует реагирование экстренных оперативных служб на происшествие.

Взаимодействие систем ускорило реагирование экстренных служб на ДТП за счет получения цифровых данных о местонахождении автомобиля и общих характеристик машин. Среднее время передачи данных составляет менее 20 секунд.

Возможности системы «Эра-Глонасс» позволяют не только в автоматическом, но и в ручном режиме сообщить о ДТП. Нажав кнопку SOS в салоне автомобиля, вы можете быстро передать аварийное сообщение и помочь пострадавшим.

Не оставайтесь равнодушным к чужой беде. Берегите себя и будьте внимательны на дорогах. А если нужна помощь экстренных оперативных служб, операторы системы-112 Московской области готовы помочь 24/7. Достаточно набрать короткий номер «112», и экстренная помощь уже в пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.