В систему-112 Подмосковья поступило 1,6 тыс аварийных вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС»

С начала 2025 года подмосковная система-112 зарегистрировала более 1,6 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов через инновационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС». На протяжении всего периода взаимодействия с данной госинформсистемой, которая была интегрирована с системой-112 еще в 2017 году, было получено более 49 тысяч экстренных сообщений, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» значительно ускорила процесс реагирования экстренных служб на дорожно-транспортные происшествия, предоставляя оперативные данные о местонахождении автомобиля и характеристиках транспортного средства. Особенно это актуально в случаях тяжелых аварий, где автоматическая активация кнопок SOS позволяет пострадавшим получать помощь даже в тех ситуациях, когда они не могут самостоятельно вызвать ее.

Функциональные возможности системы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяют как вручную, так и в автоматическом режиме сообщать оператору системы-112 о факте и месте ДТП. Среднее время передачи данных составляет всего 19 секунд.

Замечено, что более половины всех вызовов поступают с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов на более чем 30 км, что подчеркивает важность каждой секунды для спасателей и увеличивает их шансы на быстрое реагирование. Уникальность системы заключается в том, что 90% вызовов не дублируются из других источников, таких как звонки свидетелей.

Нажатие на кнопку SOS — самый простой и быстрый способ не только передать аварийное сообщение, но и помочь пострадавшим, если водители стали очевидцами происшествий на дорогах Московской области. Сегодня к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключен уже каждый пятый автомобиль в России — более 12 млн транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.