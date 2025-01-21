В систему-112 Подмосковья поступает свыше 30 тыс вызовов ежедневно

Жители и гости Подмосковья ежедневно обращаются в систему-112 более 30 000 раз. Зимой число звонков увеличивается из-за простуд и травм, вызванных погодой, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В этом месяце более 150 тыс. вызовов потребовали участия скорой помощи, свыше 36 тыс. — полиции и ГИБДД. Другие вызовы были направлены в пожарную охрану, газовую службу и другие экстренные ведомства.

Система-112 не только помогает в экстренных ситуациях, но и оказывает психологическую поддержку: в этом месяце ее получили около 60 человек. Также были ситуации, где потребовалась помощь лингвистов: 47 случаев в 2025 году.

Система-112 Московской области постоянно совершенствуется, чтобы вы могли получить помощь быстро и удобным способом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.