В Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 10 тыс обращений за неделю

За неделю со 2 по 8 декабря в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 10 700 обращений от граждан. Большая часть обращений — 3 118 — касалась вызова скорой медицинской помощи. В полицию и ГИБДД жители обращались 1187 раз. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 79 вызовов, в газовую службу — 250, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского округа предупреждают об опасностях зимнего сезона. Зима — не только санки, снежки и прогулки в морозную погоду. Это еще и гололед, небезопасные катания с горок и желание прокатиться на коньках по первому льду.

Чтобы зима дарила только положительные эмоции, необходимо повторить вместе с детьми правила безопасного поведения в этот период. Стоит напомнить им, что в любой чрезвычайной ситуации нужно обращаться в службу спасения по номеру «112» или с помощью мобильного приложения «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.