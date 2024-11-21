В Синичине Можайского округа отремонтировали уличные тренажеры

Заместитель главы Можайского городского округа Елена Заболотная дала указание привести в соответствие нормам уличные тренажеры на игровой площадке в центральной усадьбе Синичино. Вместе с сотрудниками администрации и представителями Порецкого территориального отдела в рамках проекта «Пешие обходы» они обошли территорию населенного пункта и встретились с жителями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обращение по вопросам ремонта и модернизации уличных тренажеров поступило накануне в местный ЦУР.

«Нашим жителям очень нравится эта площадка. Они целый год занимаются спортом на этих тренажерах. Но, к сожалению, ничего не вечно и сейчас они потребовали ремонт», — рассказала местная жительница.

Также в рамках выезда Елена Заболотная обошла территорию усадьбы Синичино.

«Такие выезды в населенные пункты проходят регулярно. Это позволяет актуально реагировать на беспокоящие жителей проблемы и оперативно их решать», — отметила заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная.

Так, ранее она вместе с сотрудниками Порецкого теротдела и жителями улицы Гагарина села Поречье оценили работу управляющей компании, содержание дворовых территорий возле многоквартирных домов, контейнерных площадок и детской игровой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.