В шоубизе считают, что вдовца Заворотнюк нужно занести в Красную книгу

Певица Ольга Орлова высказалась о фигуристе Петре Чернышеве, супруге скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. Она поделилась своим мнением о Чернышеве как о муже, отце и мужчине в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1», сообщает «Царьград» .

По словам Орловой, во время тяжелой болезни Заворотнюк Чернышев ни на минуту не оставлял ее, неустанно проявляя заботу и поддержку до последних дней жизни актрисы. Певица отметила, что она никогда прежде не встречала подобного мужчину, который бы «с начала и до конца положил свою жизнь» ради супруги.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все, что можно, да и что нельзя, он сделал», — подчеркнула Орлова.

Кроме того, певица упомянула, что рядом с Заворотнюк также была ее агент Марина, ставшая для семьи близким человеком. Она также отметила вклад фигуристки Татьяны Навки, которая, по ее словам, сыграла решающую помощь в лечении актрисы.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с раком мозга.