В школы Королева устроились на работу 134 новых педагога в 2024 году

Привлечение педагогов один из приоритетов в работе главы города Королев Игоря Трифонова. Особое внимание — молодым и талантливым педагогам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Год назад в гимназию № 9 пришла работать Ирина Котова в качестве учителя начальных классов после окончания Государственного университета просвещения. На выбор профессии педагога ее вдохновила первая учительница, которая показала, как важно не только передавать знания, но и воспитывать новое поколение.

«Я родилась и выросла в Сергиевом Посаде, но полюбила Королев за его богатую историю. Здесь я хочу активно развиваться и расти как профессионал. У нас в гимназии есть все возможности для этого, особенно для начинающего учителя», — отметила она.

Ирина также подчеркивает важность поддержки, которую она получает от опытных коллег. «У нас в гимназии трудятся заслуженные учителя, готовые поделиться своими знаниями и опытом. Система наставничества в нашем образовательном учреждении действительно работает — я всегда могу рассчитывать на помощь более опытных педагогов и на поддержку директора Ольги Викторовны Лизогуб», — сказала она.

Молодым специалистам в Королеве предоставляются различные формы поддержки, включая комфортные условия работы, компенсационные выплаты, стимулирующие доплаты и пособия за статус молодого специалиста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.